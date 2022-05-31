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Костюк поступилась у парному чвертьфіналі Ролан Гаррос

Сьогодні 17:11 139 0
Костюк не змогла пробитися до парного півфіналу Ролан Гаррос
Костюк поступилась у парному чвертьфіналі Ролан Гаррос
#Марта Костюк, #Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Українсько-румунська пара Марта Костюк/Єлена-Габріела Русе завершила виступ у парному розряді Ролан Гаррос.

В 1/4 фіналу україно-румунський дует поступився американкам Медісон Кіз та Тейлор Таунсенд.

Матч тривав 2 години 27 хвилин.  Костюк та Русе не виконали жодного ейса, припустилися 6 подвійних помилок.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
1/4 фіналу, 31 травня

Медісон Кіз / Тейлор Таунсенд - Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе 7:6 (5), 2:6, 7:5

Раніше Калініна поступилась у другому колі Ролан Гаррос.

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