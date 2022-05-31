Костюк поступилась у парному чвертьфіналі Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українсько-румунська пара Марта Костюк/Єлена-Габріела Русе завершила виступ у парному розряді Ролан Гаррос.
В 1/4 фіналу україно-румунський дует поступився американкам Медісон Кіз та Тейлор Таунсенд.
Матч тривав 2 години 27 хвилин. Костюк та Русе не виконали жодного ейса, припустилися 6 подвійних помилок.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
1/4 фіналу, 31 травня
Медісон Кіз / Тейлор Таунсенд - Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе 7:6 (5), 2:6, 7:5