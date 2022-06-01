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Визначились суперниці Кіченок та Остапенко у півфіналі Ролан Гаррос

Сьогодні 22:27 216 1
Визначились суперниці Кіченок та Остапенко у півфіналі Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Французький дует Каролін Гарсія та Крістіна Младенович пробилися до парного півфіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У 1/4 фіналу Гарсія та Младенович, які отримали вайлд-кард від організаторів, переграли 13-й сіяний китайський тандем Сюй Іфань / Ян Чжаосюань.

У півфіналі француженки будуть змагатися проти Людмили Кіченок з України та Альони Остапенко з Латвії.

Відзначимо, що  Гарсія та Младенович вигравали Ролан Гаррос у 2016 році.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
1/4 фіналу, 01 червня

Каролін Гарсія / Крістіна Младенович (Франція) - Сюй Іфань / Ян Чжаосюань (Китай) 6:3, 6:3

Раніше Кіченок вийшла у півфінал Ролан Гаррос.

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