Визначились суперниці Кіченок та Остапенко у півфіналі Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Французький дует Каролін Гарсія та Крістіна Младенович пробилися до парного півфіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У 1/4 фіналу Гарсія та Младенович, які отримали вайлд-кард від організаторів, переграли 13-й сіяний китайський тандем Сюй Іфань / Ян Чжаосюань.
У півфіналі француженки будуть змагатися проти Людмили Кіченок з України та Альони Остапенко з Латвії.
Відзначимо, що Гарсія та Младенович вигравали Ролан Гаррос у 2016 році.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
1/4 фіналу, 01 червня
Каролін Гарсія / Крістіна Младенович (Франція) - Сюй Іфань / Ян Чжаосюань (Китай) 6:3, 6:3