Кіченок вийшла у півфінал Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Кіченок і Олена Остапенко з Латвії вийшли до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції.
У 1/4 фіналу Людмила та Олена перемогли представниць Бельгії Марину Заневську та Кімберлі Ціммерманн
Матч тривав 1 годину 53 хвилини. Кіченок та Остапенко здійснили 4 подачі навиліт та припустилися 5 подвійних помилок.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
1/4 фіналу, 31 травня
Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Марина Заневська / Кімберлі Ціммерманн 6:3, 5:7, 6:2
Раніше Костюк поступилась у парному чвертьфіналі Ролан Гаррос.