Кіченок вийшла у півфінал Ролан Гаррос

Людмила Кіченок вперше вийшла до 1/2 фіналу Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок і Олена Остапенко з Латвії вийшли до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції.

У 1/4 фіналу Людмила та Олена перемогли представниць Бельгії Марину Заневську та Кімберлі Ціммерманн

Матч тривав 1 годину 53 хвилини. Кіченок та Остапенко здійснили 4 подачі навиліт та припустилися 5 подвійних помилок.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд 43,6 млн євро

Грунт

1/4 фіналу, 31 травня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Марина Заневська / Кімберлі Ціммерманн 6:3, 5:7, 6:2

Раніше Костюк поступилась у парному чвертьфіналі Ролан Гаррос.