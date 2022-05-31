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Кіченок вийшла у півфінал Ролан Гаррос

Сьогодні 19:25 237 0
Людмила Кіченок вперше вийшла до 1/2 фіналу Ролан Гаррос
Кіченок вийшла у півфінал Ролан Гаррос
#Людмила Кіченок, #Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок і Олена Остапенко з Латвії вийшли до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції.

У 1/4 фіналу Людмила та Олена перемогли представниць Бельгії Марину Заневську та Кімберлі Ціммерманн

Матч тривав 1 годину 53 хвилини. Кіченок та Остапенко здійснили 4 подачі навиліт та припустилися 5 подвійних помилок.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
1/4 фіналу, 31 травня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Марина Заневська / Кімберлі Ціммерманн 6:3, 5:7, 6:2

Раніше Костюк поступилась у парному чвертьфіналі Ролан Гаррос.

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