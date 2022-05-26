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Калініна поступилась у другому колі Ролан Гаррос

Сьогодні 14:40 231 1
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Калініна поступилась у другому колі Ролан Гаррос
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна, #Пегула, #Роланд Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) поступилась Джессіці Пегулі (11) з США у другому колі Відкритого чемпіонату Франції.

Матч тривав 2 години та 28 хвилин. Калініна двічі подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 14 брейк-пойнтів. Її суперниця 5 разів подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 7 з 14 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Друге коло, 26 травня

Джессіка Пегула - Ангеліна Калініна 6:1, 5:7, 6:4

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