Калініна поступилась у другому колі Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) поступилась Джессіці Пегулі (11) з США у другому колі Відкритого чемпіонату Франції.
Матч тривав 2 години та 28 хвилин. Калініна двічі подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 14 брейк-пойнтів. Її суперниця 5 разів подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 7 з 14 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Друге коло, 26 травня
Джессіка Пегула - Ангеліна Калініна 6:1, 5:7, 6:4
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