Кіченок вийшла до другого кола Ролан Гаррос у міксті

Людмила Кіченок вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос у змішаному парному розряді

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та Рафаель Матос із Бразилії пробилися до другого кола Відкритого чемпіонату Франції.

У першому раунді дует Кіченок - Матос здобув вольову перемогу над посіяними у міксті під 7-м номером Бернардою Перою (США) та Мате Павичем (Хорватія).

За вихід до чвертьфіналу змагань Кіченок і Матос зустрінуться з австралійцями Самантою Стосур та Меттью Ебденом.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд 43,6 млн євро

Грунт

Перше коло, 26 травня

Людмила Кіченок / Рафаель Матос - Бернарда Пера / Мате Павич 0:6, 6:1, 10:4

Раніше Калініна поступилась у другому колі Ролан Гаррос.