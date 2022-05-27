Кіченок вийшла до другого кола Ролан Гаррос у міксті

Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Кіченок та Рафаель Матос із Бразилії пробилися до другого кола Відкритого чемпіонату Франції.
У першому раунді дует Кіченок - Матос здобув вольову перемогу над посіяними у міксті під 7-м номером Бернардою Перою (США) та Мате Павичем (Хорватія).
За вихід до чвертьфіналу змагань Кіченок і Матос зустрінуться з австралійцями Самантою Стосур та Меттью Ебденом.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Перше коло, 26 травня
Людмила Кіченок / Рафаель Матос - Бернарда Пера / Мате Павич 0:6, 6:1, 10:4