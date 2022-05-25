Кіченок виступить у змішаному парному розряді Ролан Гаррос

Джерело - btu.org.ua.
Українка Людмила Кіченок зіграє разом із Рафаелем Матосом із Бразилії у змішаному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції.
Про це повідомляє btu.org.ua.
У першому колі дует Кіченок - Матос зустрінеться з посіяними у міксті під 7-м номером Бернардою Перою (США) та Мате Павичем (Хорватія).
Нагадаємо, Людмила Кіченок також візьме участь у парному розряді Ролан Гаррос, де посіяна під 14-м номером разом із Оленою Остапенко з Латвії. Їхні перші суперниці - француженки Еліксан Лечемія та Хармоні Тан.
Раніше Калініна вийшла до другого кола Ролан Гаррос.