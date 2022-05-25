Головне
Тріумф і сльози Зінченка: українець вчетверте виграв чемпіонат АПЛ
23.05.2022 07:04 1133
Пер: АТР хоче захистити гравців чи росію?
Вчора 23:56 389
Визначились усі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею
Вчора 22:56 975
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 22:49 16455
Названо дату проведення третього бою Альварес - Головкін
Вчора 21:55 632
Жіноча збірна України програла Румунії на старті Золотої Євроліги
Вчора 21:39 356
Красюк: Усик - людина світового масштабу
Вчора 21:09 590
Ребров: Не розумію, чому Петракова можуть звільнити
Вчора 20:10 531
Петраков: Не вдалося знайти опонента, який би підійшов нам для підготовки
Вчора 19:54 409
Калініна після Ролан Гаррос стане першою ракеткою України
Вчора 19:39 479
Прямі трансляції

Кіченок виступить у змішаному парному розряді Ролан Гаррос

Сьогодні 08:55 123 0
Людмила Кіченок зіграє у міксті
Кіченок виступить у змішаному парному розряді Ролан Гаррос
#Людмила Кіченок, #Ролан Гаррос

Джерело - btu.org.ua.

Українка Людмила Кіченок зіграє разом із Рафаелем Матосом із Бразилії у змішаному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє btu.org.ua.

У першому колі дует Кіченок - Матос зустрінеться з посіяними у міксті під 7-м номером Бернардою Перою (США) та Мате Павичем (Хорватія).

Нагадаємо, Людмила Кіченок також візьме участь у парному розряді Ролан Гаррос, де посіяна під 14-м номером разом із Оленою Остапенко з Латвії. Їхні перші суперниці - француженки Еліксан Лечемія та Хармоні Тан.

Раніше Калініна вийшла до другого кола Ролан Гаррос.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна мала кілька варіантів для проведення спарингів - Петраков відмовився Україна мала кілька варіантів для проведення спарингів - Петраков відмовився 1562
Ребров і Скрипник - претенденти на заміну Петракова у збірній України Ребров і Скрипник - претенденти на заміну Петракова у збірній України 1327
Не Зінченком єдиним: 8 українців стали чемпіонами в різних лігах світу Не Зінченком єдиним: 8 українців стали чемпіонами в різних лігах світу 2880
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 16455
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 4200
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 3434
Рекомендуємо
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 116182
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20651
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 202253
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72126 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25052 1
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183184