Кіченок виступить у змішаному парному розряді Ролан Гаррос

Людмила Кіченок зіграє у міксті

Українка Людмила Кіченок зіграє разом із Рафаелем Матосом із Бразилії у змішаному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє btu.org.ua.

У першому колі дует Кіченок - Матос зустрінеться з посіяними у міксті під 7-м номером Бернардою Перою (США) та Мате Павичем (Хорватія).

Нагадаємо, Людмила Кіченок також візьме участь у парному розряді Ролан Гаррос, де посіяна під 14-м номером разом із Оленою Остапенко з Латвії. Їхні перші суперниці - француженки Еліксан Лечемія та Хармоні Тан.

Раніше Калініна вийшла до другого кола Ролан Гаррос.