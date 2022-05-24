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Калініна вийшла до другого кола Ролан Гаррос

Сьогодні 18:39 201 1
Баптист через травму не змогла дограти зустріч
Калініна вийшла до другого кола Ролан Гаррос
Фото Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№36 WTA) в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу обіграла Хейлі Баптіст із США (№123 WTA).

Американка не змогла завершити зустріч через травму після падіння.

У наступному колі Калініна змагатиметься проти Джессіки Пегули зі США (№11 WTA) або Ван Цян з Китаю (№129 WTA).

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Перше коло, 24 травня

Ангеліна Калініна (Україна) - Хейлі Баптіст (США) 5:2 (відмова)

Нагадаємо Ястремська програла Ріск на старті Ролан Гаррос.

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