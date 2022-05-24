Баптист через травму не змогла дограти зустріч

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№36 WTA) в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу обіграла Хейлі Баптіст із США (№123 WTA).

Американка не змогла завершити зустріч через травму після падіння.

У наступному колі Калініна змагатиметься проти Джессіки Пегули зі США (№11 WTA) або Ван Цян з Китаю (№129 WTA).

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд 43,6 млн євро

Грунт

Перше коло, 24 травня

Ангеліна Калініна (Україна) - Хейлі Баптіст (США) 5:2 (відмова)

Нагадаємо Ястремська програла Ріск на старті Ролан Гаррос.