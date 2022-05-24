Французький тенісист Бенуа Пер прокоментував протистояння Вімблдону та ATP.

"Мені хотілося б знати, АТР більше захищає гравців чи росію. Ми гратимемо на турнірі, де не буде жодних очок. Я поїду туди по гроші, як на виставковий турнір. Таке відчуття принаймні.

Коли у когось із гравців був коронавірус (і вони не могли виступати), ми ж не говорили "ой, давайте скасуємо турнір для всіх інших". Але коли йдеться про 3-4 російських гравців, включаючи Медведєва, ми об'єднуємося проти Вімблдону. І це прикро, бо якщо послухати гравців, то гравці не розуміють це рішення. 99% гравців хочуть, щоб були очки і щоб вони грали на турнірі як раніше. Ось тому я хотів би знати, АТР хоче захистити гравців чи росію.

Питання, чому з нами попередньо це не обговорили. Так, вони можуть говорити, що так голосувала Рада гравців, але нам про це ніхто не говорив. Якщо між АТР та Вімблдоном війна, то для нас у цьому немає нічого хорошого, тому що ми хочемо грати нормально.

Мої співчуття росії та росіянам, але вони і є ті, хто створює ці проблеми. Через це всі гравці АТР сплачують ціну. Медведєв буде першою ракеткою світу. Це абсурд. Нам потрібно займати позицію, яка представляє гравців з усього світу, а зараз відбувається навпаки. росія бере участь у війні, тому якісь санкції можуть застосовуватися. Але АТР має захищати більшість гравців, а не 4-5. Коли когось із гравців відправляли на карантин у закриті номери через "корону", ніхто не вирішував заморозити їхні очки. Ні, не такі рішення ухвалювалися. І я не розумію, що зробили зараз. Ми всі покарані через це", - сказав Пер.