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Костюк програла на старті Ролан Гаррос

Сьогодні 18:54 199 0
Українка програла єгиптянці Шериф
Костюк програла на старті Ролан Гаррос
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№58 WTA) завершила виступи в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У першому колі основи українка програла єгиптянці Маяр Шеріф (№49 WTA). Матч тривав 1 годину 39 хвилин.

Костюк зробила один ейс, припустилася 5 подвійних помилок та використала 1 з 5 бейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Перше коло, 24 травня

Маяр Шеріф (Єгипет) - Марта Костюк (Україна) 6:3, 7:5

Раніше Калініна вийшла до другого кола Ролан Гаррос.

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