Костюк програла на старті Ролан Гаррос

Українка програла єгиптянці Шериф

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№58 WTA) завершила виступи в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У першому колі основи українка програла єгиптянці Маяр Шеріф (№49 WTA). Матч тривав 1 годину 39 хвилин.

Костюк зробила один ейс, припустилася 5 подвійних помилок та використала 1 з 5 бейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд 43,6 млн євро

Грунт

Перше коло, 24 травня

Маяр Шеріф (Єгипет) - Марта Костюк (Україна) 6:3, 7:5

Раніше Калініна вийшла до другого кола Ролан Гаррос.