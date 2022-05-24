Костюк програла на старті Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (№58 WTA) завершила виступи в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У першому колі основи українка програла єгиптянці Маяр Шеріф (№49 WTA). Матч тривав 1 годину 39 хвилин.
Костюк зробила один ейс, припустилася 5 подвійних помилок та використала 1 з 5 бейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Перше коло, 24 травня
Маяр Шеріф (Єгипет) - Марта Костюк (Україна) 6:3, 7:5
Раніше Калініна вийшла до другого кола Ролан Гаррос.