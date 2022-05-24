Джокович: Гравці показали, що Вімблдон робить помилку

Перша ракетка світу Новак Джокович засудив рішення організаторів Вімблдону відсторонити росіян від турніру. В підсумку ATP і WTA позбавила турнір рейтингових очок.

Джокович підтримав ідею позбавлення турніру очок.

"Я спілкувався з президентом ATP і деякими членами ради протягом останніх кількох днів. Я радий, що гравці зібралися і показали, що з боку Wimbledon відбувається помилка. Для мене це негативно, бо цього року я не можу захистити 4 тисячі очок (з Australian Open та Wimbledon).

Я чув, що були деякі рекомендації від ATP та WTA. Представники білорусі, росії та України могли зіграти в виставкових матчах чи у міксті, а призові були б направлені жертвам в Україні. Були варіанти, але розглядати їх ніхто не став.

Я думаю, що будуть певні гравці, які будуть ставитися до всього негативно, і будуть скаржитися більше за інших. Це складна ситуація, тому що важко сказати, що правильно, а що ні. Це одне з таких рішень і ситуацій, коли завжди буде хтось, хто буде страждати більше. Це програшна ситуація для всіх", - сказав Джокович.