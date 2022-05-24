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Цуренко подякувала Свьонтек і Польщі за підтримку України

Сьогодні 10:40 185 0
Леся Цуренко прокоментувала поразку першій ракетці світу
Цуренко подякувала Свьонтек і Польщі за підтримку України
#Ролан Гаррос, #Леся Цуренко, #Іга Свьонтек

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко після поразки від Іги Свьонтек у першому раунді Ролан Гаррос подякувала польській тенісистці та усій Польщі за підтримку України.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Чи бачила я, що Свьонтек грала з синьо-жовтою стрічкою? Так, вона завжди її носить. Я дуже ціную підтримку, яку демонструє нам Іга, та взагалі Польща, яка так багато робить для України. Вони всі чудові. Їхні люди, їхній президент, їхні політики, всі.

Українці та українські біженці отримують від них неймовірну підтримку. І все те, що я бачу по телевізору, цю дружбу між Україною та Польщею, це просто вражаюче", - заявила Цуренко.

Раніше українські тенісистки дізнались суперниць на старті Ролан Гаррос.

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