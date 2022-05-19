Українські тенісистки дізнались суперниць на старті Ролан Гаррос

Калініна, Костюк та Ястремська виступлять в основній сітці Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Ангеліна Калініна (36), Марта Костюк (59) та Даяна Ястремська (80) дізнались суперниць в основній сітці турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос.

Суперницею Калініної стане кваліфаєрка турніру. Ангеліна вдруге зіграє в основній сітці. У сезоні-2021 вона поступилася в другому колі.

Костюк зіграє з Маяр Шеріф (50) із Єгипту. Це буде перша зустріч тенісисток. Костюк третій рік поспіль гратиме в основі турніру. У 2021 році вона програла Ізі Швьонтек в четвертому колі.

Ястремська зустрінеться з Елісон Ріск (42) із США. Рахунок в особистих зустрічах – 1:0 на користь американки. Ястремська втретє виступить на Ролан Гаррос.

В основу турніру може потрапити Леся Цуренко. Вона вийшла до фіналу кваліфікації та зіграє з японкою Юкі Найто.