Цуренко поступилась першій ракетці світу на старті Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (121) поступилась першій ракетці світу Ігі Свьонтек (1) з Польщі у першому колі Ролан Гаррос.
Матч тривав 56 хвилин. Цуренко жодного разу не подала на виліт та використала 1 з 2 брейк-пойнтів. Її суперниці допустила одну подвійну помилку та використала 6 з 9 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Перше коло, 23 травня
Іга Свьонтек - Леся Цуренко 6:2, 6:0
Раніше українські тенісистки дізнались суперниць на старті Ролан Гаррос.