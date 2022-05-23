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Цуренко поступилась першій ракетці світу на старті Ролан Гаррос

Сьогодні 14:04 176 0
Українка завершила боротьбу в одиночному розряді
Цуренко поступилась першій ракетці світу на старті Ролан Гаррос
Фото - gettyimages
#Ролан Гаррос, #Леся Цуренко, #Іга Свьонтек

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (121) поступилась першій ракетці світу Ігі Свьонтек (1) з Польщі у першому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 56 хвилин. Цуренко жодного разу не подала на виліт та використала 1 з 2 брейк-пойнтів. Її суперниці допустила одну подвійну помилку та використала 6 з 9 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Перше коло, 23 травня

Іга Свьонтек - Леся Цуренко 6:2, 6:0

Раніше українські тенісистки дізнались суперниць на старті Ролан Гаррос.

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