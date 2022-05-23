Цуренко поступилась першій ракетці світу на старті Ролан Гаррос

Українка завершила боротьбу в одиночному розряді

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (121) поступилась першій ракетці світу Ігі Свьонтек (1) з Польщі у першому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 56 хвилин. Цуренко жодного разу не подала на виліт та використала 1 з 2 брейк-пойнтів. Її суперниці допустила одну подвійну помилку та використала 6 з 9 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд 43,6 млн євро

Грунт

Перше коло, 23 травня

Іга Свьонтек - Леся Цуренко 6:2, 6:0

Раніше українські тенісистки дізнались суперниць на старті Ролан Гаррос.