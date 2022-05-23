Цуренко зіграє проти першої ракетки світу на старті Ролан Гаррос

Початок – не раніше 13.00

Джерело - Чемпіон.

У Парижі триває другий у сезоні турнір серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції з тенісу.

Першими серед українок на ґрунтові корти комплексу Ролан Гаррос вийдуть у понеділок Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

Цуренко зійдеться з першою "ракеткою" світу Ігою Свьонтек з Польщі (початок – не раніше 13:00). Це буде перша зустріч тенісисток. Цуренко відібралася до основної сітки через кваліфікацію. Вона виступить в основі французького турніру вперше з 2019-го.

Водночас Ястремська протистоятиме американці Елісон Ріск (Початок не раніше 13:30).

Україну в одиночному розряді представлятимуть також Ангеліна Калініна і Марта Костюк. У парному розряді виступатимуть Людмила Кіченок - разом з Оленою Остапенко з Латвії, Надія Кіченок - з румункою Ралукою Олару, Марта Костюк - з румункою Оленою-Габріелою Русе та Ангеліна Калініна - з Беліндою Бенчич зі Швейцарії.

У чоловічому парному розряді візьме участь Денис Молчанов, який разом із хорватом Франком Шкугором у першому колі зустрінеться з французами Бенжаменом Бонзі та Артуром Ріндеркнехом.

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