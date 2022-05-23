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Рейтинг WTA: Вагітна Світоліна втрачає позиції

Сьогодні 13:52 215163
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Вагітна Світоліна втрачає позиції
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чешка Барбора Крейчикова та Марія Саккарі з Греції.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 1 позицію, тенісистка взяла паузу через вагітність.

Ангеліна Калініна залишилася 36-ю, а Марта Костюк піднялася на 56-ту сходинку.

Рейтинг WTA

(оновлено 23 травня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 7061
2 (2) Барбора Крейчикова (Чехія) 4911
3 (4) Марія Саккарі (Греція) 4726
4 (3) Паула Бадоса (Іспанія) 4545
5 (5) Анетт Контавейт (Естонія) 4446
6 (6) Он Жабер (Туніс) 4380
7 (7) Арина Соболенко 3966
8 (8) Кароліна Плішкова (Чехія) 3678
9 (9) Даніель Коллінс (США) 3315
10 (10) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 3060
33 (32) Еліна Світоліна (Україна) 1454
36 (36) Ангеліна Калініна (Україна) 1387
58 (59) Марта Костюк (Україна) 1050
82 (80) Даяна Ястремська (Україна) 804
119 (121) Леся Цуренко (Україна) 537
132 (133) Дар'я Снігур (Україна) 480
143 (146) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 449
221 (210) Катеріна Завацька (Україна) 315
352 (346) Катерина Володько (Бондаренко) (Україна) 169
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