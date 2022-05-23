Рейтинг WTA: Вагітна Світоліна втрачає позиції

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чешка Барбора Крейчикова та Марія Саккарі з Греції.
Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 1 позицію, тенісистка взяла паузу через вагітність.
Ангеліна Калініна залишилася 36-ю, а Марта Костюк піднялася на 56-ту сходинку.
Рейтинг WTA
(оновлено 23 травня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|7061
|2 (2)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|4911
|3 (4)
|Марія Саккарі (Греція)
|4726
|4 (3)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|4545
|5 (5)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4446
|6 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|4380
|7 (7)
|Арина Соболенко
|3966
|8 (8)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|3678
|9 (9)
|Даніель Коллінс (США)
|3315
|10 (10)
|Гарбінє Мугуруса (Іспанія)
|3060
|33 (32)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1454
|36 (36)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1387
|58 (59)
|Марта Костюк (Україна)
|1050
|82 (80)
|Даяна Ястремська (Україна)
|804
|119 (121)
|Леся Цуренко (Україна)
|537
|132 (133)
|Дар'я Снігур (Україна)
|480
|143 (146)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|449
|221 (210)
|Катеріна Завацька (Україна)
|315
|352 (346)
|Катерина Володько (Бондаренко) (Україна)
|169