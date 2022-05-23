Рейтинг WTA: Вагітна Світоліна втрачає позиції

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чешка Барбора Крейчикова та Марія Саккарі з Греції.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 1 позицію, тенісистка взяла паузу через вагітність.

Ангеліна Калініна залишилася 36-ю, а Марта Костюк піднялася на 56-ту сходинку.

Рейтинг WTA

(оновлено 23 травня 2022 року)



