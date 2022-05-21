Долгополов розкритикував ATP і WTA за рішення щодо Вімблдона

Колишній український тенісист Олександр Долгополов жорстко відреагував на рішення ATP та WTA позбавити Вімблдон рейтингових очок.

Про це розповів сам тенісист у Twitter.

"Молодці, ATP і WTA, ви ощасливили пропагандиста Росії №1 (відсилання до Володимира Соловйова – прим. ред.), забравши бали у Вімблдона. Напевно, ця новина облетить решту російської пропаганди.

Дуже погане рішення. Неможливо всидіти на двох стільцях.

Тільки пам'ятайте, що зараз турніри можуть відбуватися, бо Україна не дозволила Росії розпочати війну в решті Європи.

Навіть не засуджувати російських гравців це ганьба для тенісу. Я впевнений, що ви були б такими ж розумними, як і ваші коментарі, якби вам довелося сидіти в бомбосховищах", – написав Долгополов.