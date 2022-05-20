Два матчі кваліфікації Ролан Гаррос потрапили під підозру поліції

Тенісистів підозрюють у договірних матчах

Одразу два матчі кваліфікації Ролан Гаррос потрапили під підозру.

Про це повідомляє L’Equipe з посиланням на джерела у французькій поліції.

Договірним міг бути матч кваліфікації між Бернабе Сапатою-Міральєсом з Іспанії та ізраїльтянином Дуді Селою. Зустріч закінчилася перемогою іспанця з рахунком 6:3, 6:0. На матч було зроблено аномально велику кількість ставок у режимі live.

Крім того, під підозру потрапив матч бразильця Тьяго Монтейро та американця Теніса Сандгрена. Монтейро вів у рахунку 6:3, 5:1, але в результаті поступився з рахунком 6:3, 6:7, 6:7.

При цьому, за даними джерела, поки що офіційне розслідування не відкрито, хоч матчі і потрапили під підозру.

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