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Два матчі кваліфікації Ролан Гаррос потрапили під підозру поліції

Сьогодні 20:39 78 0
Тенісистів підозрюють у договірних матчах
Два матчі кваліфікації Ролан Гаррос потрапили під підозру поліції
#Ролан Гаррос

Джерело - lequipe.fr.

Одразу два матчі кваліфікації Ролан Гаррос потрапили під підозру.

Про це повідомляє L’Equipe з посиланням на джерела у французькій поліції.

Договірним міг бути матч кваліфікації між Бернабе Сапатою-Міральєсом з Іспанії та ізраїльтянином Дуді Селою. Зустріч закінчилася перемогою іспанця з рахунком 6:3, 6:0. На матч було зроблено аномально велику кількість ставок у режимі live.

Крім того, під підозру потрапив матч бразильця Тьяго Монтейро та американця Теніса Сандгрена. Монтейро вів у рахунку 6:3, 5:1, але в результаті поступився з рахунком 6:3, 6:7, 6:7.

При цьому, за даними джерела, поки що офіційне розслідування не відкрито, хоч матчі і потрапили під підозру.

Раніше українські тенісистки дізнались суперниць на старті Ролан Гаррос.

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