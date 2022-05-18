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Цуренко вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Сьогодні 16:55 126 0
Леся Цуренко боротиметься за місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції
Цуренко вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос
#Ролан Гаррос, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (121) перемогла представницю Італії Сару Еррані (160) у другому колі кваліфікації Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 5 хвилин. Цуренко не виконала жодної подачі на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 7 з 16 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Кваліфікація, Друге коло
18 травня 

Леся Цуренко - Сара Еррані 6:1, 6:2

Нагадаємо, чотири українки зіграють у кваліфікації Ролан Гаррос.

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