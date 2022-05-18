Цуренко вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (121) перемогла представницю Італії Сару Еррані (160) у другому колі кваліфікації Ролан Гаррос.
Матч тривав 1 годину 5 хвилин. Цуренко не виконала жодної подачі на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 7 з 16 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Кваліфікація, Друге коло
18 травня
Леся Цуренко - Сара Еррані 6:1, 6:2
Нагадаємо, чотири українки зіграють у кваліфікації Ролан Гаррос.