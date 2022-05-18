Цуренко вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Леся Цуренко боротиметься за місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (121) перемогла представницю Італії Сару Еррані (160) у другому колі кваліфікації Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 5 хвилин. Цуренко не виконала жодної подачі на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 7 з 16 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд 43,6 млн євро

Грунт

Кваліфікація, Друге коло

18 травня

Леся Цуренко - Сара Еррані 6:1, 6:2

Нагадаємо, чотири українки зіграють у кваліфікації Ролан Гаррос.