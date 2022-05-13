Президент федерації тенісу росії: Світоліна – взагалі ніхто

Джерело - metaratings.
Російським гравцям не варто озвучувати свою позицію щодо війни в Україні, адже це може загрожувати більшими санкціями.
Про це розповів президент Федерації тенісу росії Шаміль Тарпіщєв у коментарі Meta Ratings.
"Не треба звертати увагу на заяву Світоліної. Це не лише моя думка, а й юристів також. Тому що через будь-яке висловлювання нас можуть зняти з якихось змагань. Зараз ми граємо, в нас усе нормально. Безглуздо взагалі реагувати. Хто така Світоліна? Узагалі ніхто", - розповів Тарпіщєв.
Наразі жоден тенісист росії чи Білорусі не виступив публічно з осудом злочинних дій влади своїх країн. Так само українські тенісисти не отримали жодної реакції на свої вимоги й від WTA та ATP.
Нагадаємо, Світоліна вимагає відсторонення російських та білоруських тенісистів.