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Костюк завершила виступи на турнірі у Римі

Сьогодні 16:40 245 0
Марта програла і у парному розряді
Костюк завершила виступи на турнірі у Римі
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи у парному розряді ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі.

Українка у дуеті з Єленою-Габріелою Русе із Румунії програла тандему Вероніка Кудерметова / Анастасія Павлюченкова.

Зазначимо, що Марта покинула корт після першого сету і не повернулася.

Internazionali BNL d’Italia - WTA1000
Рим, Італія
Призовий фонд - $2,527,250
Грунт
Друге коло, 12 травня

Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе - Вероніка Кудерметова / Анастасія Павлюченкова - 1:6 (зняття)

Раніше Марта поступилася і в одиночному розряді.

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