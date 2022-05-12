Костюк завершила виступи на турнірі у Римі

Марта програла і у парному розряді

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи у парному розряді ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі.

Українка у дуеті з Єленою-Габріелою Русе із Румунії програла тандему Вероніка Кудерметова / Анастасія Павлюченкова.

Зазначимо, що Марта покинула корт після першого сету і не повернулася.

Internazionali BNL d’Italia - WTA1000

Рим, Італія

Призовий фонд - $2,527,250

Грунт

Друге коло, 12 травня

Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе - Вероніка Кудерметова / Анастасія Павлюченкова - 1:6 (зняття)

Раніше Марта поступилася і в одиночному розряді.