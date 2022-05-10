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Костюк поступилась у першому колі турнірі у Римі

Сьогодні 13:40 340 1
Костюк не змогла пробитися у друге коло турініру
Костюк поступилась у першому колі турнірі у Римі
Фото - gettyimages
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (59) поступилась американці Медісон Бренгл (61) у першому колі турніру WTA Internazionali BNL d’Italia у Римі.

Матч тривав 1 годину та 27 хвилин. Костюк жодного разу не подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 4 з 8 брейк-пойнтів. Її суперниця допустила 5 подвійних помилок та використала 7 з 9 брейк-пойнтів.

Internazionali BNL d’Italia - WTA1000
Рим, Італія
Призовий фонд - $2,527,250
Грунт
Перше коло, 10 травня

Медісон Бренгл - Марта Костюк 6:4, 6:3

Раніше Калініна обіграла американку Медісон Кіз

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