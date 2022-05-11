Джерело - Чемпіон.
Українсько-румунський дует Марта Костюк / Єлена Габріела Русе пробився до другого кола турніру WTA Internazionali BNL d’Italia у Римі.
У першому колі Костюк і Рьюз протягом однієї години здобули впевнену перемогу над Ульрікке Ейкері (Норвегія) та Кетрін Харрісон (США)
Матч тривав 1 годину та 1 хвилину.
За вихід до чвертьфіналу турніру Костюк і Русе зустрінуться з російським тандемом Вероніка Кудерметова / Анастасія Павлюченкова.
Internazionali BNL d’Italia - WTA1000
Рим, Італія
Призовий фонд - $2,527,250
Грунт
Перше коло, 10 травня
Марта Костюк / Єлена Габріела Русе - Ульрікке Ейкері / Кетрін Харрісон 6:0, 6:2