Костюк пробилась в 1/8 фіналу

Джерело - Чемпіон.

Українсько-румунський дует Марта Костюк / Єлена Габріела Русе пробився до другого кола турніру WTA Internazionali BNL d’Italia у Римі.

У першому колі Костюк і Рьюз протягом однієї години здобули впевнену перемогу над Ульрікке Ейкері (Норвегія) та Кетрін Харрісон (США)

Матч тривав 1 годину та 1 хвилину.

За вихід до чвертьфіналу турніру Костюк і Русе зустрінуться з російським тандемом Вероніка Кудерметова / Анастасія Павлюченкова.

Internazionali BNL d’Italia - WTA1000

Рим, Італія

Призовий фонд - $2,527,250

Грунт

Перше коло, 10 травня

Марта Костюк / Єлена Габріела Русе - Ульрікке Ейкері / Кетрін Харрісон 6:0, 6:2

Раніше Калініна обіграла американку Медісон Кіз.