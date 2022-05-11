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Костюк успішно стартувала у парному розряді на турнірі WTA у Римі

Сьогодні 08:10 117 0
Костюк пробилась в 1/8 фіналу
Костюк успішно стартувала у парному розряді на турнірі WTA у Римі
Фото - gettyimages
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українсько-румунський дует Марта Костюк / Єлена Габріела Русе пробився до другого кола турніру  WTA Internazionali BNL d’Italia у Римі.

У першому колі Костюк і Рьюз протягом однієї години здобули впевнену перемогу над Ульрікке Ейкері (Норвегія) та Кетрін Харрісон (США)

Матч тривав 1 годину та 1 хвилину.

За вихід до чвертьфіналу турніру Костюк і Русе зустрінуться з російським тандемом Вероніка Кудерметова / Анастасія Павлюченкова.

Internazionali BNL d’Italia - WTA1000
Рим, Італія
Призовий фонд - $2,527,250
Грунт
Перше коло, 10 травня

Марта Костюк / Єлена Габріела Русе - Ульрікке Ейкері / Кетрін Харрісон 6:0, 6:2

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