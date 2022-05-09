Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) обіграла американку Медісон Кіз (22) у першому колі турніру WTA1000 у Римі.
Матч тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:4.
Калініна жодного разу не подала навиліт, здійснила 1 подвійну помилку та реалізувала 4 з 8 брейкпоінтів.
Internazionali BNL d’Italia - WTA1000
Рим, Італія
Призовий фонд - $2,527,250
Грунт
Перше коло, 09 травня
Ангеліна Калініна (Україна) - Медісон Кіз (США) 6:4, 6:4
Раніше Кіченок програла стартовий матч на турнірі у Римі.