Українка виявилася сильнішою за американку Медісон Кіз

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) обіграла американку Медісон Кіз (22) у першому колі турніру WTA1000 у Римі.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Калініна жодного разу не подала навиліт, здійснила 1 подвійну помилку та реалізувала 4 з 8 брейкпоінтів.

Internazionali BNL d’Italia - WTA1000

Рим, Італія

Призовий фонд - $2,527,250

Грунт

Перше коло, 09 травня

Ангеліна Калініна (Україна) - Медісон Кіз (США) 6:4, 6:4

Раніше Кіченок програла стартовий матч на турнірі у Римі.