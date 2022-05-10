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ATP може не враховувати у рейтинг очки за Вімблдон

Сьогодні 21:16 131 0
Це реакція на відсторонення росіян
ATP може не враховувати у рейтинг очки за Вімблдон
#Вімбдлдон

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів, можливо, не враховуватиме в рейтингу очки за Вімблдон.

Про це повідомляє журналіст Sports Illustrated Джон Вертгейм.

"За чутками, ATP навряд чи нараховуватиме/визнаватиме рейтингові очки за Вімблдон або британські трав’яні турніри у відповідь на усунення російських гравців. LaverCup відбудеться у вересні в Лондоні. Чи послідують вони за прикладом Вімблдона"?" - написав Вертхейм.

Організатори Вімблдону відсторонили росіян і білорусів через вторгнення росії в Україну за підтримки Білорусі.

Раніше Маррей нагадав причини вигнання росіян та білорусів з Вімблдону.

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