Рейтинг WTA: Калініна повторила власний рекорд

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чешка Барбора Крейчикова та іспанка Паула Бадоса.
Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на 2 рядки і посідає 27-е місце.
Ангеліна Калініна повернулася на 36-у позицію, повторивши особистий рекорд, Марта Костюк піднялася на 59-у сходинку.
Рейтинг WTA
(оновлено 09 травня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|7061
|2 (3)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|5011
|3 (2)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|4720
|4 (5)
|Марія Саккарі (Греція)
|4596
|5 (4)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4446
|6 (7)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|4511
|7 (10)
|Он Жабер (Туніс)
|3895
|8 (4)
|Арина Соболенко
|3721
|9 (10)
|Даніель Коллінс (США)
|3211
|10 (9)
|Гарбінє Мугуруса (Іспанія)
|3135
|29 (27)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1642
|36 (37)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1357
|59 (60)
|Марта Костюк (Україна)
|1050
|80 (92)
|Даяна Ястремська (Україна)
|804
|123 (124)
|Леся Цуренко (Україна)
|537
|142 (136)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|457
|143 (143)
|Дар'я Снігур (Україна)
|457
|206 (199)
|Катеріна Завацька (Україна)
|325
|343 (339)
|Катерина Володько (Бондаренко) (Україна)
|169