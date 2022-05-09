Рейтинг WTA: Калініна повторила власний рекорд

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чешка Барбора Крейчикова та іспанка Паула Бадоса.

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на 2 рядки і посідає 27-е місце.

Ангеліна Калініна повернулася на 36-у позицію, повторивши особистий рекорд, Марта Костюк піднялася на 59-у сходинку.

Рейтинг WTA

(оновлено 09 травня 2022 року)



