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Рейтинг WTA: Калініна повторила власний рекорд

Сьогодні 11:07 212016
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна повторила власний рекорд
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

 Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чешка Барбора Крейчикова та іспанка Паула Бадоса.

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на 2 рядки і посідає 27-е місце.

Ангеліна Калініна повернулася на 36-у позицію, повторивши особистий рекорд, Марта Костюк піднялася на 59-у сходинку.

Рейтинг WTA

(оновлено 09 травня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 7061
2 (3) Барбора Крейчикова (Чехія) 5011
3 (2) Паула Бадоса (Іспанія) 4720
4 (5) Марія Саккарі (Греція) 4596
5 (4) Анетт Контавейт (Естонія) 4446
6 (7) Кароліна Плішкова (Чехія) 4511
7 (10) Он Жабер (Туніс) 3895
8 (4) Арина Соболенко 3721
9 (10) Даніель Коллінс (США) 3211
10 (9) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 3135
29 (27) Еліна Світоліна (Україна) 1642
36 (37) Ангеліна Калініна (Україна) 1357
59 (60) Марта Костюк (Україна) 1050
80 (92) Даяна Ястремська (Україна) 804
123 (124) Леся Цуренко (Україна) 537
142 (136) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 457
143 (143) Дар'я Снігур (Україна) 457
206 (199) Катеріна Завацька (Україна) 325
343 (339) Катерина Володько (Бондаренко) (Україна) 169
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