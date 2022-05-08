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19-річний Алькарас в Мадриді обіграв у фіналі чинного чемпіона

Сьогодні 21:13 125 0
Після перемог над Надалем та Джоковичем Карлос легко здолав Звєрєва
19-річний Алькарас в Мадриді обіграв у фіналі чинного чемпіона
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 травня, відбувся фінальний матч у рамках ґрунтового Мастерса в Мадриді.

У матчі за титул чинний чемпіон Александр Звєрєв із Німеччини програв 19-річному іспанцю Карлосу Алькарасу, який на шляху до фіналу зупинив Рафаеля Надаля та Новака Джоковича.

Для Алькараса це другий титул серії Мастерс. Раніше цього року він уже вигравав у Маямі.

Карлос провів п'ятий фінал на турнірах ATP і ще жодного разу не програвав. Цього сезону у нього вже чотири титули. З нового тижня він підніметься на шосту сходинку світового рейтингу, оновивши особистий рекорд.

Звєрєв втретє грав у фіналі змагань у Мадриді та вперше програв. У фіналах Мастерсів у нього тепер п'ять перемог та п'ять поразок.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Фінал, 8 травня

Карлос Алькарас (Іспанія) - Александр Звєрєв (Німеччини) 6:3, 6:1

Раніше ITF призупинила членство федерацій росії і білорусі.

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