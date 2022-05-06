ITF призупинила членство федерації росії і Білорусі

Ще одна санкція проти російського та білоруського тенісу від міжнародної спільноти.

Міжнародна федерація тенісу (ITF) позбавила росію та Білорусь членства у своїй організації через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє федерація тенісу України.

У результаті таємного голосування 80% делегатів конференції висловилися на підтримку виключення федерацій країн-агресорів зі складу ITF. 20% делегатів були проти такого рішення.

Таким чином, федерації тенісу Росії та Білорусі остаточно відсторонені. Питання відсторонення індивідуальних атлетів буде обговорюватися у майбутньому.

Раніше у росії відібрали Кубок Кремля та турніри ITF.