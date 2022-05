Українська тенісистка Катаріна Завацька потрапила до списку учасниць кваліфікації ґрунтового турніру WTA 125 у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Основна сітка змагань під назвою Trophee Lagardère відбудеться з 9 по 15 травня. Призовий фонд турніру $115,000.

Paris 125 Qualifying update



OUT: Andrianjafitrimo



IN: Zavatska



NEXT: Zakharova