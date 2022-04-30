Завацька виграла парний турнір у Загребі

Завацька виграла свій перший парний турнір

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька здобула парний титул турніру W60 у Загребі.

У фінальному матчі українка разом з Анастасією Децюк з Чехії обіграла дует Ліна Гьорческа (Македонія) / Ірина Хромачова (нейтральний статус).

Матч тривав 1 годину та 56 хвилин.

Для українки це перший парний титул у кар'єрі. Раніше вона вигравала турніри лише в одиночному розряді.

ITF W60

Загреб, Хорватія

Грунт

Фінал парного розряду, Жінки

30 квітня

Катаріна Завацька / Анастасія Децюк - Ліна Гьорческа / Ірина Хромачова 6:4, 6:7 (5:7), 11:9