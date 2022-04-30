Завацька виграла парний турнір у Загребі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька здобула парний титул турніру W60 у Загребі.
У фінальному матчі українка разом з Анастасією Децюк з Чехії обіграла дует Ліна Гьорческа (Македонія) / Ірина Хромачова (нейтральний статус).
Матч тривав 1 годину та 56 хвилин.
Для українки це перший парний титул у кар'єрі. Раніше вона вигравала турніри лише в одиночному розряді.
ITF W60
Загреб, Хорватія
Грунт
Фінал парного розряду, Жінки
30 квітня
Катаріна Завацька / Анастасія Децюк - Ліна Гьорческа / Ірина Хромачова 6:4, 6:7 (5:7), 11:9