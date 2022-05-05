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Людмила Кіченок не змогла пробитися до парного фіналу у Мадриді

Сьогодні 18:09 72 0
Українка завершила виступи на турнірі у Мадриді
Людмила Кіченок не змогла пробитися до парного фіналу у Мадриді
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок завершила виступи у парному розряді ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді.

У 1/4 фіналу Люда у дуеті з Альоною Остапенко з Латвії програла другому сіяному тандему Габріела Дабровська / Джуліана Олмос (Канада / Мексика).

Матч тривав одну годину 29 хвилин. Дует Кіченок/Остапенко зробили 5 ейсів, допустили 6 подвійних помилок та використали 1 із 11 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Парний розряд
1/2 фіналу, 5 травня

Габріела Дабровська/Джуліана Олмос - Людмила Кіченок / Альона Остапенко 5:7, 6:1, 10-6

Раніше Калініна поступилась у чвертьфіналі турніру WTA у Мадриді.

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