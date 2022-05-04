Калініна поступилась у чвертьфіналі турніру WTA у Мадриді

Калініна завершила виступи на турнірі у Мадриді

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (37) поступилась Жіл Белен Тайхманн (35) зі Швейцарії у чвертьфіналі турніру у Мадриді.

Матч тривав 1 годину та 32 хвилини. Калініна 1 раз подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 2 з 7 брейк-пойнтів. Її суперниця 4 рази подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 7 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA1000

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд - €6,744,165

Грунт

1/4 фіналу, 4 травня

Жіл Белен Тайхманн - Ангеліна Калініна 6:3, 6:4

Раніше Калініна впевнено перемогла Мугурусу.