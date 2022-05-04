Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
02.05.2022 06:17 53253
Калініна поступилась у чвертьфіналі турніру WTA у Мадриді
Сьогодні 20:14 118 1
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження
Сьогодні 19:42 3977
Шевченко може стати президентом Пескари
Сьогодні 12:57 563
Ліверпуль обіграв Вільярреал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 921
Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді
Вчора 23:28 656
Збірна України призначила нового головного тренера
Вчора 20:39 1409
Став відомий розклад матчів збірної України у Лізі націй
Вчора 18:55 912
11-річна українка стала чемпіонкою світу зі швидких шахів
Вчора 18:44 589
Збірна України здобула перші медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Вчора 18:13 562
Прямі трансляції

Калініна поступилась у чвертьфіналі турніру WTA у Мадриді

Сьогодні 20:14 118 1
Калініна завершила виступи на турнірі у Мадриді
Калініна поступилась у чвертьфіналі турніру WTA у Мадриді
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (37) поступилась Жіл Белен Тайхманн (35) зі Швейцарії у чвертьфіналі турніру у Мадриді.

Матч тривав 1 годину та 32 хвилини. Калініна 1 раз подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 2 з 7 брейк-пойнтів. Її суперниця 4 рази подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 7 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
1/4 фіналу, 4 травня

Жіл Белен Тайхманн - Ангеліна Калініна 6:3, 6:4

Раніше Калініна впевнено перемогла Мугурусу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі 1325
Анчелотті анонсував завершення тренерської кар'єри Анчелотті анонсував завершення тренерської кар'єри 1283
Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2245
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження 3977
Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4886
Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 1463
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11596
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220765 5
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7291
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 16779
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15169 12
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33432