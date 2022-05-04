Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA у Мадриді

Українсько-латвійська пара здобула третю перемогу на турнірі WTA1000 в Іспа

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з представницею Латвії Оленою Остапенко обіграли представниць Швейцарії Белінду Бенчич та Вікторію Голубич у чвертьфіналі турніру у Мадриді.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин. Остапенко і Кіченок 7 разів подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та реалізували 2/5 брейк-пойнти.

Mutua Madrid Open - WTA1000

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд - €6,744,165

Грунт

1/4 фіналу, 04 травня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Белінда Бенчич / Вікторія Голубич 6:3, 6:4

Раніше Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді.