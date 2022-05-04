Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
02.05.2022 06:17 53253
Калініна поступилась у чвертьфіналі турніру WTA у Мадриді
Сьогодні 20:14 117 1
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження
Сьогодні 19:42 3977
Шевченко може стати президентом Пескари
Сьогодні 12:57 563
Ліверпуль обіграв Вільярреал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 921
Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді
Вчора 23:28 656
Збірна України призначила нового головного тренера
Вчора 20:39 1408
Став відомий розклад матчів збірної України у Лізі націй
Вчора 18:55 912
11-річна українка стала чемпіонкою світу зі швидких шахів
Вчора 18:44 589
Збірна України здобула перші медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Вчора 18:13 562
Прямі трансляції

Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA у Мадриді

Сьогодні 18:45 174 0
Українсько-латвійська пара здобула третю перемогу на турнірі WTA1000 в Іспа
Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA у Мадриді
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з представницею Латвії Оленою Остапенко обіграли представниць Швейцарії Белінду Бенчич та Вікторію Голубич у чвертьфіналі турніру у Мадриді.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин. Остапенко і Кіченок 7 разів подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та реалізували 2/5 брейк-пойнти.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
1/4 фіналу, 04 травня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Белінда Бенчич / Вікторія Голубич 6:3, 6:4

Раніше Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі 1325
Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4886
Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2245
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження 3977
Анчелотті анонсував завершення тренерської кар'єри Анчелотті анонсував завершення тренерської кар'єри 1283
Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 1463
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57887
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 93540
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 22279 1
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24060
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 79891
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 18854