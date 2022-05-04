Байндль програла стартовий матч турніру ITF у Німеччині

Українська тенісистка невдало провела стартовий матч

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (Козлова) поступилась словенці Полоні Герцог (164) у першому колі турніру ITF у німецькому місті Вісбаден.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин. Козлова жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 1 з 7 брейк-пойнтів.

Wiesbaden Tennis Open - ITF World Tennis Tour

Вісбаден, Німеччина

Призовий фонд - $100,000

Грунт

Перше коло, 04 травня

Полона Герцог - Катерина Байндль (Козлова) 6:1, 6:3

Раніше Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді.