Байндль програла стартовий матч турніру ITF у Німеччині

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндль (Козлова) поступилась словенці Полоні Герцог (164) у першому колі турніру ITF у німецькому місті Вісбаден.
Матч тривав 1 годину 45 хвилин. Козлова жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 1 з 7 брейк-пойнтів.
Wiesbaden Tennis Open - ITF World Tennis Tour
Вісбаден, Німеччина
Призовий фонд - $100,000
Грунт
Перше коло, 04 травня
Полона Герцог - Катерина Байндль (Козлова) 6:1, 6:3
Раніше Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді.