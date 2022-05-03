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Сачко не дограв стартовий матч на турнірі у Празі

Сьогодні 20:28 178 0
Українець достроково припинив боротьбу на "челенджері" у столиці Чехії
Сачко не дограв стартовий матч на турнірі у Празі
Фото - gettyimages
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (235) не зміг дограти матч першого кола турніру в Чехії.

Сачко знявся під час другого сету матчу проти Лукаша Росола (254) з Чехії.

Матч тривав 41 хвилину. За цей час українець 1 раз подав навиліт, припустився однієї подвійної помилки та реалізував 1 з 3-х брейкпойнтів.

В першому сеті Сачко брав брейк через проблеми з ногою.

CLTK Prague Open - ATP Challenger Tour
Прага, Чехія
Призовий фонд - €45,730
Ґрунт
Перше коло, 03 травня

Лукаш Росол - Віталій Сачко 6:3 - відмова

Раніше Калініна впевнено перемогла Мугурусу.

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