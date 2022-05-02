Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA у Мадриді

Кіченок побореться за вихід у півфінал

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з представницею Латвії Оленою Остапенко обіграли американку Ніколь Мелікар-Мартінес та австралійку Еллен Перес на турнірі у Мадриді.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини.

За вихід у півфінал вони зіграють з переможцями протистояння Бенчич/ Голубич – Фліпкенс/ Соррібес-Тормо.

Mutua Madrid Open - WTA1000

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд - €6,744,165

Грунт

1/8 фіналу, 02 травня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Ніколь Мелікар-Мартінес / Еллен Перес 6:4, 7:5

Раніше Калініна впевнено перемогла Мугурусу.