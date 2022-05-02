Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 06:17 52844
Російські команди не зіграють на турнірах УЄФА
Вчора 20:11 435 1
Маррей нагадав причини вигнання росіян та білорусів з Вімблдону
Вчора 19:56 687
Коноплянка: Президент клубу сказав, що я зіграв як лайно
Вчора 18:12 687
Де Дзербі: Можливо, це був мій останній день як тренера Шахтаря
Вчора 17:55 630
Клуби УПЛ обговорять формат наступного чемпіонату
Вчора 17:15 395
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів
Вчора 12:24 3279
Барселона перемогла Спортінг у фіналі Ліги чемпіонів з футзалу
Вчора 12:17 334
Вест Гем з Ярмоленком поступився Арсеналу, Евертон з Миколенком переміг Челсі: результати 35 туру АПЛ
01.05.2022 20:25 1024
Шахтар вирвав нічию в Хайдука у благодійному матчі
01.05.2022 18:26 607
Прямі трансляції

Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA у Мадриді

Вчора 22:12 174 0
Кіченок побореться за вихід у півфінал
Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA у Мадриді
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з представницею Латвії Оленою Остапенко обіграли американку Ніколь Мелікар-Мартінес та австралійку Еллен Перес на турнірі у Мадриді.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини.

За вихід у півфінал вони зіграють з переможцями протистояння Бенчич/ Голубич – Фліпкенс/ Соррібес-Тормо.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
1/8 фіналу, 02 травня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Ніколь Мелікар-Мартінес / Еллен Перес 6:4, 7:5

Раніше Калініна впевнено перемогла Мугурусу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Естонія - Україна 0:8: огляд матчу ВІДЕО Естонія - Україна 0:8: огляд матчу ВІДЕО 849
Стаховський - Надалю: Чи справедливо, що українським тенісистам нікуди повернутися, а їхніх друзів вбивають? Стаховський - Надалю: Чи справедливо, що українським тенісистам нікуди повернутися, а їхніх друзів вбивають? 1291
Гендиректор ТК Футбол жорстко засудив святкування Тимощуком чемпіонства росії ФОТО Гендиректор ТК Футбол жорстко засудив святкування Тимощуком чемпіонства росії ФОТО 960
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів 3279
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 52844
Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 3166
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57874
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 14853
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 48313 1
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 6434
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4294 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 22411