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Костюк: Нехай гравці з Росії публічно скажуть, що підтримують війну

Сьогодні 14:55 156 0
Українка - про відсторонення тенісистів з росії та білорусі від Вімблдону
Костюк: Нехай гравці з Росії публічно скажуть, що підтримують війну
#Марта Костюк

Джерело - CNN.

Українська тенісистка Марта Костюк вважає справедливим виключення гравців з росії з білорусі з розіграшу Вімблдону та інших турнірів у Великій Британії.

"Деякі з російських гравців не живуть у росії. Вони мають всі можливості забрати свої сім'ї та виїхати. І говорити тоді те, що за їхніми відчуттями правильно, якщо їм здається, що вони мають висловитись. Але вони цього не роблять. Вони мали багато часу на це, будемо чесні. Кожен робить свій вибір.

Є повно гравців, які мають можливості вивезти свої сім'ї з країни. Вони цього не роблять. Чому - я не знаю. Я не хотіла б жити в країні, яка не дозволяє мені висловлюватися, яка не дозволяє мені жити своїм життям, яка хоче, щоб моя сім'я була в небезпеці через мої дії. Ось чому ми намагаємося змусити їх висловитись у будь-якому випадку.

І навіть якщо ти підтримуєш це вторгнення, просто заяви про це публічно. Але вони знають, що якщо вчинять так, то залишаться без роботи", - зазначила Костюк.

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