Костюк програла Радукану в другому колі турніру в Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді поступилася в другому колі.
Костюк програла 11-й ракетці світу Еммі Радукану.
Поєдинок тривав одну годину чотири хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:1.
Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 2 з 5 брейк-пойнти.
Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Друге коло
01 травня
Емма Радукану (Велика Британія) - Марта Костюк (Україна) 6:2, 6:1