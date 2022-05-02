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Костюк програла Радукану в другому колі турніру в Мадриді

Сьогодні 09:14 168 0
Поєдинок тривав одну годину чотири хвилини
Костюк програла Радукану в другому колі турніру в Мадриді
#Марта Костюк, #Емма Радукану

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді поступилася в другому колі.

Костюк програла 11-й ракетці світу Еммі Радукану.

Поєдинок тривав одну годину чотири хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 2 з 5 брейк-пойнти.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Друге коло
01 травня

Емма Радукану (Велика Британія) - Марта Костюк (Україна) 6:2, 6:1

Раніше Калініна впевнено перемогла Мугурусу.

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