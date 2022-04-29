Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді здобула перемогу у першому колі.
У першому колі основи українка, якій організатори видали вайлд-кард, розібралася з однією з найкращих тінейджерок світу Кларою Таусон із Данії (№41 WTA).
У наступному колі Костюк зіграє проти Емми Радукану (№11 WTA) або Терези Мартинцової (№49 WTA).
Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Перше коло
29 квітня
Марта Костюк (Україна) - Клара Таусон (Данія) 6:3, 6:2