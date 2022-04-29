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Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді

Сьогодні 16:26 141 0
Українка переграла Таусон
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді здобула перемогу у першому колі.

У першому колі основи українка, якій організатори видали вайлд-кард, розібралася з однією з найкращих тінейджерок світу Кларою Таусон із Данії (№41 WTA).

У наступному колі Костюк зіграє проти Емми Радукану (№11 WTA) або Терези Мартинцової (№49 WTA).

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Перше коло
29 квітня

Марта Костюк (Україна) - Клара Таусон (Данія) 6:3, 6:2

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