Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді

Українка переграла Таусон

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді здобула перемогу у першому колі.

У першому колі основи українка, якій організатори видали вайлд-кард, розібралася з однією з найкращих тінейджерок світу Кларою Таусон із Данії (№41 WTA).

У наступному колі Костюк зіграє проти Емми Радукану (№11 WTA) або Терези Мартинцової (№49 WTA).

Mutua Madrid Open - WTA1000

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд - €6,744,165

Грунт

Перше коло

29 квітня

Марта Костюк (Україна) - Клара Таусон (Данія) 6:3, 6:2