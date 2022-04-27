Сестри Кіченок зіграють у парному турнірі WTA1000 в Мадриді

Джерело - Tribuna.com.
Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок зіграють у першому колі парного турніру WTA1000 у Мадриді.
Про це повідомляє Трибуна.
Людмила у парі з представницею Латвії Оленою Остапенко в першому колі мастерса зіграє проти чилійки Алекси Гуарачі та Андреї Клепач зі Словенії.
Надія виступить у парі з грузинкою Єкатериною Горгодзе. Їх суперницями у першому матчі стануть китаянка Хань Сіньюнь та Олександра Панова, яка виступає без прапора.
Українкі розпочнуть свій шлях на турнірі в п'ятницю, 29 квітня, орієнтовно о 12:00 за київським часом.
В одиночному розряді в основній сітці зіграють Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.