Ястремська пробилася в основну сітку турніру WTA у Мадриді

Ястремська обіграла француженку Армоні Тан

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська обіграла француженку Армоні Тан у фіналі кваліфікації турніру WTA у Мадриді

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 7:6.

Українка виконала 2 подачі навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 6 з 10 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA1000

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд - €6,744,165

Грунт

Кваліфікація, Фінал

27 квітня

Даяна Ястремська - Армоні Тан (Франція) 6:2, 7:6

Також у основі цього турніру зіграють Марта Костюк та Ангеліна Калініна.