Ястремська пробилася в основну сітку турніру WTA у Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська обіграла француженку Армоні Тан у фіналі кваліфікації турніру WTA у Мадриді
Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 7:6.
Українка виконала 2 подачі навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 6 з 10 брейк-пойнтів.
Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Кваліфікація, Фінал
27 квітня
Даяна Ястремська - Армоні Тан (Франція) 6:2, 7:6
Також у основі цього турніру зіграють Марта Костюк та Ангеліна Калініна.