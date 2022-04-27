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Ястремська пробилася в основну сітку турніру WTA у Мадриді

Сьогодні 18:00 263 0
Ястремська обіграла француженку Армоні Тан
Ястремська пробилася в основну сітку турніру WTA у Мадриді
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська обіграла француженку Армоні Тан у фіналі кваліфікації турніру WTA у Мадриді

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 7:6. 

Українка виконала 2 подачі навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 6 з 10 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Кваліфікація, Фінал
27 квітня

Даяна Ястремська - Армоні Тан (Франція) 6:2, 7:6

Також у основі цього турніру зіграють Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

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