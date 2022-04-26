Ястремська вийшла у фінал відбору турніру WTA у Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 у Мадриді.
У півфінальному матчі відбору українка обіграла Медісон Бренгл (54) зі США.
Матч тривав 1 годину 52 хвилини. Ястремська 1 раз подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 5 з 12 брейк-пойнтів.
У фіналі кваліфікації суперницею Ястремської буде переможниця поєдинку Лорен Девіс (США, 90) - Армоні Тан (Франція, 107).
Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Кваліфікація, Півфінал
26 квітня
Даяна Ястремська - Медісон Бренгл 2:6, 6:2, 6:4
Нагадаємо, Ангеліна Калініна виступить в основній сітці, замінивши Еліну Світоліну.