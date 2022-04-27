Джокович зможе зіграти на Вімблдоні

Вакцинація вже не потрібна

Джерело - Чемпіон.

У сезоні-2022 на Вімблдоні тенісистам не буде потрібна довідка про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє журналіст Майк Діксон.

Тепер 20-кратний чемпіон турнірів Великого шолома, перша ракетка світу, серб Новак Джокович зможе взяти участь в Вімблдоні-2022.

Нагадаємо, що Джокович відмовився щепитися. Через це його не пустили на Відкритий чемпіонат Австралії у січні та зі скандалом депортували з країни.

Вімблдон 2022 відбудеться з 27 червня по 10 липня.

Раніше організатори Вімблдону пояснили відсторонення росіян та білорусів.