Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 08:49 49804
Володимир Кличко: фінал епохи
Сьогодні 12:30 8438
ФК Шахтар та Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
Сьогодні 11:40 140
Збірна України U-18 здолала Італію на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:56 535
Зінченко отримав хорошу оцінку за матч з Реалом
Сьогодні 08:08 485
Манчестер Сіті із Зінченком переміг Реал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 761
Збірна України U-17 поступилась Італії та не пробилась на Євро-2022
Вчора 19:38 411
УПЛ вирішила долю сезону 2021/22
Вчора 17:44 1392
Ястремська вийшла у фінал відбору турніру WTA у Мадриді
Вчора 16:27 583 1
Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас
Вчора 15:36 1396
Прямі трансляції

Джокович зможе зіграти на Вімблдоні

Сьогодні 13:56 209 0
Вакцинація вже не потрібна
Джокович зможе зіграти на Вімблдоні
#Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

У сезоні-2022 на Вімблдоні тенісистам не буде потрібна довідка про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє журналіст Майк Діксон.

Тепер 20-кратний чемпіон турнірів Великого шолома, перша ракетка світу, серб Новак Джокович зможе взяти участь в Вімблдоні-2022.

Нагадаємо, що Джокович відмовився щепитися. Через це його не пустили на Відкритий чемпіонат Австралії у січні та зі скандалом депортували з країни.

Вімблдон 2022 відбудеться з 27 червня по 10 липня.

Раніше організатори Вімблдону пояснили відсторонення росіян та білорусів.

Коментарі ()
Популярне зараз
УПЛ вирішила долю сезону 2021/22 УПЛ вирішила долю сезону 2021/22 1392
Динамо обіграло Боруссію Д у благодійному матчі Динамо обіграло Боруссію Д у благодійному матчі 1178
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 27 квітня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 27 квітня 1076
Усика позбавили звання "почесного жителя Сімферополя" Усика позбавили звання "почесного жителя Сімферополя" 1135
Манчестер Сіті - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4004
Володимир Кличко: фінал епохи Володимир Кличко: фінал епохи 8438
Рекомендуємо
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42759
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71923 2
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 52017
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 37533 1
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10172 2
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 25764