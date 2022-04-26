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Організатори Вімблдону пояснили відсторонення росіян та білорусів

Сьогодні 19:55 213 0
Іен Г'юїтт виступив із заявою щодо недопуску росіян та білорусів до Вімблдону.
Організатори Вімблдону пояснили відсторонення росіян та білорусів

Вімблдон не міг не відреагувати на російське військове вторгнення в Україну.

Про це розповів голова Всеанглійського тенісного клубу Іен Г'юїтт.

"Ми вважаємо, що це екстремальна та виняткова ситуація, яка виводить нас далеко за межі інтересів лише тенісу. Понад 140 країн світу засудили вторгнення росії та катастрофічну шкоду, завдану мільйонам мешканців України. Уряд, промисловість, спортивні та творчі інституції відіграють свою роль у спробах обмежити глобальний вплив росії, зокрема будь-яку вигоду від торгових, культурних або спортивних демонстрацій сили.

По-друге, ми зобов'язані забезпечити, щоб жодні дії, які ми вживаємо, не поставили під загрозу безпеку чи добробут гравців чи їхніх сімей. Ми розуміємо і глибоко шкодуємо про те, як це рішення впливатиме на кожну постраждалу людину – і так багато невинних людей страждає в результаті цієї жахливої ​​війни.

Ми вважаємо, що ухвалили найвідповідальніше рішення, можливе за цих обставин. Ми не мали розумної альтернативи відповідно до позиції, озвученої урядом", – розповів Г'юїтт.

Раніше Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів

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