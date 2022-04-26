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Байндль поступилась на старті відбору турніру WTA в Мадриді

Сьогодні 16:42 182 0
Українка не змогла вийти у фінал кваліфікації
Байндль поступилась на старті відбору турніру WTA в Мадриді
#Катерина Козлова

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (Козлова) поступилась Магді Лінетт (56) з Польщі у півфіналі кваліфікації турніру WTA 1000 у Мадриді.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини. Українка жодного разу не подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 2 з 2 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Кваліфікація, Півфінал
26 квітня

Магді Лінетт -  Катерина Байндль (Козлова) 6:3, 7:5

Нагадаємо, Ангеліна Калініна виступить в основній сітці, замінивши Еліну Світоліну.

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