Байндль поступилась на старті відбору турніру WTA в Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндль (Козлова) поступилась Магді Лінетт (56) з Польщі у півфіналі кваліфікації турніру WTA 1000 у Мадриді.
Матч тривав 1 годину 22 хвилини. Українка жодного разу не подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 2 з 2 брейк-пойнтів.
Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Кваліфікація, Півфінал
26 квітня
Магді Лінетт - Катерина Байндль (Козлова) 6:3, 7:5
Нагадаємо, Ангеліна Калініна виступить в основній сітці, замінивши Еліну Світоліну.