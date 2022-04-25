Калініна замінить Світоліну на турнірі у Мадриді

Калініна зіграє на турнірі у Мадриді

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (37) виступить в основній сітці турніру WTA1000 у Мадриді.

Про це повідомляє Entry List Updates Women

Калініна в основі займе місце Еліни Світоліної (29), яка знялась з турніру. Еліна раніше повідомляла, що не зіграє через травму.

Ангеліна вперше виступить на змаганнях у Мадриді.

Також у Мадриді не зіграє Барбора Крейчикова, її місце займе Алісон Ріск.

Турнір стартує 28 квітня.

Раніше Костюк отримала wild card у основну сітку турніру в Мадриді.