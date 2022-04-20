Костюк отримала wild card у основну сітку турніру в Мадриді

Українка втретє виступить в основі змагань в Іспанії

Джерело - Великий теніс України.

Українка Марта Костюк стала однією з тенісисток, яким організатори Mutua Madrid Open надали запрошення до основної сітки.

Про це повідомляє Великий Теніс України.

Wild card також отримали Наомі Осака, Моніка Пуїг, Лінда Фругвіртова та Чжен Циньвень.

Для українки це буде третя участь в основі турніру: у 2018 році їй також було надано wild card, а у 2019 році Марта потрапила до основної сітки через кваліфікацію.

Нагадаємо, Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів.