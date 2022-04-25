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Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30

Сьогодні 10:13 209848
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

 Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також іспанка Паула Бадоса та чешка Барбора Крейчикова.

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила чотири позиції і посідає 29-те місце

Ангеліна Калініна цього тижня втратила одну позицію і тепер 37, Марта Костюк опустилася відразу на 8 сходинок (60).

Даяна Ястремська залишилася 92-ю, Леся Цуренко завдяки виходу до другого кола на турнірі WTA в Стамбулі (Туреччина) піднялася відразу на 11 позицій і посідає 124-е місце.

Рейтинг WTA

(оновлено 25 квітня  2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 6711
2 (3) Паула Бадоса (Іспанія) 5045
3 (2) Барбора Крейчикова (Чехія) 5043
4 (5) Арина Соболенко (Білорусь) 4711
5 (4) Марія Саккарі (Греція) 4705
6 (6) Анетт Контавейт (Естонія) 4511
7 (7) Кароліна Плішкова (Чехія) 4252
8 (8) Даніель Коллінс (США) 3151
9 (10) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 3070
10 (9) Он Жабер (Туніс) 3015
29 (25) Еліна Світоліна (Україна) 1652
37 (36) Ангеліна Калініна (Україна) 1273
60 (52) Марта Костюк (Україна) 1015
92 (92) Даяна Ястремська (Україна) 709
124 (135) Леся Цуренко (Україна) 537
136 (137) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 490
143 (146) Дар'я Снігур (Україна) 457
199 (200) Катеріна Завацька (Україна) 334
339 (335) Катерина Володько (Бондаренко) (Україна) 171
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