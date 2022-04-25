Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також іспанка Паула Бадоса та чешка Барбора Крейчикова.
Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила чотири позиції і посідає 29-те місце
Ангеліна Калініна цього тижня втратила одну позицію і тепер 37, Марта Костюк опустилася відразу на 8 сходинок (60).
Даяна Ястремська залишилася 92-ю, Леся Цуренко завдяки виходу до другого кола на турнірі WTA в Стамбулі (Туреччина) піднялася відразу на 11 позицій і посідає 124-е місце.
Рейтинг WTA
(оновлено 25 квітня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|6711
|2 (3)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|5045
|3 (2)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|5043
|4 (5)
|Арина Соболенко (Білорусь)
|4711
|5 (4)
|Марія Саккарі (Греція)
|4705
|6 (6)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4511
|7 (7)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|4252
|8 (8)
|Даніель Коллінс (США)
|3151
|9 (10)
|Гарбінє Мугуруса (Іспанія)
|3070
|10 (9)
|Он Жабер (Туніс)
|3015
|29 (25)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1652
|37 (36)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1273
|60 (52)
|Марта Костюк (Україна)
|1015
|92 (92)
|Даяна Ястремська (Україна)
|709
|124 (135)
|Леся Цуренко (Україна)
|537
|136 (137)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|490
|143 (146)
|Дар'я Снігур (Україна)
|457
|199 (200)
|Катеріна Завацька (Україна)
|334
|339 (335)
|Катерина Володько (Бондаренко) (Україна)
|171