Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також іспанка Паула Бадоса та чешка Барбора Крейчикова.

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила чотири позиції і посідає 29-те місце

Ангеліна Калініна цього тижня втратила одну позицію і тепер 37, Марта Костюк опустилася відразу на 8 сходинок (60).

Даяна Ястремська залишилася 92-ю, Леся Цуренко завдяки виходу до другого кола на турнірі WTA в Стамбулі (Туреччина) піднялася відразу на 11 позицій і посідає 124-е місце.

Рейтинг WTA

(оновлено 25 квітня 2022 року)



