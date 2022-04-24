Джокович поступився Рубльову у фіналі турніру ATP у Белграді

Джокович програв фінал турніру у Бєлграді

Джерело - Чемпіон.

Лідер світового рейтингу Новак Джокович поступився Андрію Рубльову (8) у фіналі турніру у Бєлграді.

Матч тривав 2 години та 29 хвилин. Джокович 7 разів подав на виліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 1 з 9 брейк-пойнтів. Його суперник 6 разів подав на виліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 6 з 12 брейк-пойнтів.

Serbia Open - АТР 250

Бєлград, Сербія

Призовий фонд - $597,900

Грунт

Фінал, 24 квітня

Андрєй Рубльов – Новак Джокович 6:2, 6:7(4), 6:0

Раніше Джокович несподівано поступився на старті турніру у Монте-Карло.