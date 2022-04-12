Джокович несподівано поступився на старті турніру у Монте-Карло

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка світу Новак Джокович достроково завершив боротьбу на турнірі у Монте-Карло.
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У стартовому для себе матчі серб програв іспанцю Алехандро Давидовичу Фокіна.
Матч тривав 2 години та 56 хвилин. Джокович 1 раз подав на виліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 4 з 11 брейк-пойнтів. Його суперник жодного разу не подав на виліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 9 з 12 брейк-пойнтів.
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Монте-Карло, Монако
Призовий фонд - €5,802,475
Грунт
Друге коло, 12 квітня
Алехандро Давидович Фокіна - Новак Джоковіч 6:3, 6:7 (5), 6:1
Раніше повідомлялося, що Новак Джокович готовий допомогти Україні.