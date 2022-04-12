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Джокович несподівано поступився на старті турніру у Монте-Карло

Сьогодні 20:38 265 0
Джокович покинув турнір після першого матчу
Джокович несподівано поступився на старті турніру у Монте-Карло
Фото - gettyimages
#Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Новак Джокович достроково завершив боротьбу на турнірі у Монте-Карло.

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У стартовому для себе матчі серб програв іспанцю Алехандро Давидовичу Фокіна.

Матч тривав 2 години та 56 хвилин. Джокович 1 раз подав на виліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 4 з 11 брейк-пойнтів. Його суперник жодного разу не подав на виліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 9 з 12 брейк-пойнтів.

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Монте-Карло, Монако
Призовий фонд -  €5,802,475
Грунт
Друге коло, 12 квітня

Алехандро Давидович Фокіна - Новак Джоковіч 6:3, 6:7 (5), 6:1

Раніше повідомлялося, що Новак Джокович готовий допомогти Україні.

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