Українець виграв перший парний ATP турнір у кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Денис Молчанов у парі з росіянином Андрієм Рубльовим виграв парний турнір ATP 250 у Марселі.

У фіналі Молчанов з Рубльовим зустрілися з Равеном Класеном з Південної Африки та Беном Маклахланом з Японії.

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 7:5, 10:7.

Open 13 Provence - ATP 250

Марсель, Франція

Хард

Призовий фонд - €622,610

Парний розряд, фінал

Денис Молчанов (Україна)/Андрій Рубльов (Росія) - Равен Классен (ПАР)/Бен Маклахлен (Японія) - 4:6, 7:5, 10:7

Раніше Снігур програла фінал турніру у Німеччині.