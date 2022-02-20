Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Денис Молчанов у парі з росіянином Андрієм Рубльовим виграв парний турнір ATP 250 у Марселі.
У фіналі Молчанов з Рубльовим зустрілися з Равеном Класеном з Південної Африки та Беном Маклахланом з Японії.
Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 7:5, 10:7.
Open 13 Provence - ATP 250
Марсель, Франція
Хард
Призовий фонд - €622,610
Парний розряд, фінал
Денис Молчанов (Україна)/Андрій Рубльов (Росія) - Равен Классен (ПАР)/Бен Маклахлен (Японія) - 4:6, 7:5, 10:7
Раніше Снігур програла фінал турніру у Німеччині.