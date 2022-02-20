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Молчанов з росіянином виграв парний фінал на турнірі ATP у Марселі

Сьогодні 22:17 187 0
Українець виграв перший парний ATP турнір у кар'єрі
Молчанов з росіянином виграв парний фінал на турнірі ATP у Марселі
#Классен, #Молчанов, #Рубльов, #Маклахлен

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Денис Молчанов у парі з росіянином Андрієм Рубльовим виграв парний турнір ATP 250 у Марселі.

У фіналі Молчанов з Рубльовим зустрілися з Равеном Класеном з Південної Африки та Беном Маклахланом з Японії.

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 7:5, 10:7.

Open 13 Provence - ATP 250
Марсель, Франція
Хард
Призовий фонд - €622,610
Парний розряд, фінал

Денис Молчанов (Україна)/Андрій Рубльов (Росія) - Равен Классен (ПАР)/Бен Маклахлен (Японія) - 4:6, 7:5, 10:7

Раніше Снігур програла фінал турніру у Німеччині.

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